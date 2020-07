Roma, Fonseca: «Nessun paragone con Di Francesco» – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Paulo Fonseca ha scacciato il fantasma di Eusebio Di Francesco: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma – VIDEO La Roma sta attraversando un momento di crisi in Serie A. Pesano come macigni le tre sconfitte consecutive rimediate contro Milan, Udinese e Napoli. L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno con il Parma, ha scacciato il fantasma di Eusebio Di Francesco: «Non facciamo paragoni con lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : La possibile novità di #Fonseca riguarda la posizione di #Cristante - OfficialJimmyBP : Roma fuori da tutto. Fossi in Fonseca proverei a vincere l'Europa League anche rubandola di notte. - ScMotorieSelmi : Fonseca, problema Roma è che accusa troppo peso sconfitte - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: ROMA - Fonseca: 'Un ko non può influenzare il futuro, deve cambiare la mentalità' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: ROMA - Fonseca: 'Un ko non può influenzare il futuro, deve cambiare la mentalità' -