Rambutan per migliorare la digestione e controllare il peso (Di martedì 7 luglio 2020) Il Rambutan, frutto originario di Paesi come l’Indonesia e la Malesia, è ricco di benefici per la salute che è utile approfondire. Inconfondibile con il suo guscio rosso caratterizzato dalla presenza di peli verdi, peculiarità che fa sì che venga di sovente paragonato a un riccio di mare, è considerato un prezioso alleato della digestione. Questo frutto, che quando viene sbucciato ha un aspetto molto simile a quello di un litchi, si contraddistingue infatti per un notevole contenuto di fibre. Per essere precisi, è bene ricordare che si trattadi fibra sia solubile, sia insolubile. La prima in particolare è considerata alleata del benessere intestinale in quanto migliora la qualità della flora batterica di questa parte del corpo. Entrando nel vivo dell’azione dei batteri benefici dell’intestino, è ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Rambutan per Rambutan per migliorare la digestione e controllare il peso DiLei Rambutan per migliorare la digestione e controllare il peso

Il rambutan, frutto originario di Paesi come l’Indonesia e la Malesia, è ricco di benefici per la salute che è utile approfondire. Inconfondibile con il suo guscio rosso caratterizzato dalla presenza ...

Il rambutan, frutto originario di Paesi come l’Indonesia e la Malesia, è ricco di benefici per la salute che è utile approfondire. Inconfondibile con il suo guscio rosso caratterizzato dalla presenza ...