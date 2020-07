Pessimo AUTUNNO, meteo pessimo (Di martedì 7 luglio 2020) Come sarà la stagione autunnale? Bella domanda. Siamo appena entrati nel cuore dell’Estate e siete già in molti a domandarci proiezioni meteo climatiche per l’AUTUNNO. Rispondervi ora, come potrete chiaramente intuire, non è possibile. O meglio, non abbiamo certezze ma qualche opinione possiamo comunque esprimerla. Lo facciamo volentieri, anche perché sappiamo che proiettarsi in là nel tempo – guardare la futuro insomma – è un esercizio che piace molto a noi meteorologi ma che piace a tantissime persone. Prime proiezioni autunnali La nostra impressione è che negli ultimi 2 inverni, con tutti gli sconquassi atmosferici – in particolare stratosferici – che abbiamo avuto qualcosa sia cambiato. Sia cambiato in direzione di stagioni AUTUNNO-invernali old style, da vecchi tempi ... Leggi su meteogiornale

"Siamo all'ultimo momento giusto". Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell'Università-azienda ospedale di Padova, lancia un chiaro messaggio al governo. Nel mirino ...

I costi della crisi sociale d’autunno ricadranno su lavoratori a tempo e contribuenti

I numeri della crisi economica globale provocata dal Coronavirus stanno facendosi sempre più allarmanti. Il prodotto interno lordo del pianeta quest’anno dovrebbe arretrare del 4,9%, ma in Italia il c ...

