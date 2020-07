Migranti, il video girato dal capitano della nave Talia: “Persone in pessime condizioni di salute, stanche e provate. Qualcuno li aiuti” (Di martedì 7 luglio 2020) L’ong Open Arms ha pubblicato su Twitter il video girato dal comandante della nave Talia, il mercantile libanese con a bordo cinquanta Migranti recuperati in acque territoriali maltesi. “Come potete vedere ci sono Migranti in pessime condizioni di salute, sono molto stanchi, doloranti e provati – racconta il capitano della nave Talia – Spero davvero che Qualcuno li aiuti. Le loro condizioni stanno peggiorando sempre di più. Sono delle povere persone” L'articolo Migranti, il video girato dal capitano della nave Talia: “Persone in pessime condizioni di salute, stanche e provate. Qualcuno li aiuti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

