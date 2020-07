Meteo ROMA: resta il BEL TEMPO, CALDO in crescita dopo metà settimana (Di martedì 7 luglio 2020) Il Meteo su ROMA non subirà alcun particolare scossone e vedrà condizioni tipicamente estive. Da giovedì le temperature risaliranno, con CALDO in ulteriore accentuazione nei giorni a seguire. Martedì 7: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 4700 metri. Mercoledì 8: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 4800 metri. Giovedì 9: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 4500 ... Leggi su meteogiornale

