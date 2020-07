Liberato Studente Americano in Egitto dopo 16 Mesi di Carcere, La Richiesta: “Ora Tocca a Zaky” (Di martedì 7 luglio 2020) Lo Studente di medicina era stato arrestato per aver esposto un cartello con una scritta controversa, Amnesty: “Ora il governo italiano lavori per la liberazione di Zaky”. Aveva passato quasi 500 giorni all’interno di un Carcere egiziano e finalmente è stato Liberato dal governo degli Stati Uniti D’America. É la storia di Mohamed Amashah, Studente di medicina con doppia cittadinanza americana ed egiziana, era stato arrestato nel marzo del 2019 per aver esposto in piazza uno cartello su cui c’era scritto “libertà per tutti i prigionieri politici”. Prima di tornare a casa, il 24enne residente nel New Jersey ha dovuto rinunciare alla cittadinanza del suo paese d’origine per ottenere il rilascio, “Diamo il benvenuto al rilascio del cittadino Usa Mohamed Amashah e ringraziamo l’Egitto per la sua ... Leggi su youreduaction

amnestyitalia : Egitto, liberato lo studente americano in prigione per 16 mesi. Amnesty: «Ora pressioni per Zaki»… - civati : Insistiamo. Ancora e ancora. #FreePatrick #PatrickZaki @amnestyitalia @RiccardoNoury - Agenzia_Ansa : Egitto, liberato studente Usa dopo 16 mesi di detenzione. Amnesty: 'Le pressioni pagano, ora agire per Zaky' #ANSA - filippo_francia : RT @civati: Insistiamo. Ancora e ancora. #FreePatrick #PatrickZaki @amnestyitalia @RiccardoNoury - Innovandiamo : Egitto, liberato studente Usa dopo 16 mesi detenzione - Mondo - ANSA -