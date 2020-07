Lecce-Lazio streaming, dove guardare la diretta della partita (Di martedì 7 luglio 2020) Lecce-Lazio streaming – La prima gara della 31ª giornata di Serie A, nuovo turno infrasettimanale del massimo campionato italiano, è quella tra Lecce e Lazio. Situazione complessa per i salentini, che dalla ripresa post lockdown hanno conosciuto soltanto la parola sconfitta: quattro partite perse su quattro e zero alla voce punti conquistati, senza dimenticare i tantissimi gol subiti. In casa biancoceleste, invece, rischia di sfuggire l’obiettivo Scudetto dopo la sconfitta contro il Milan all’Olimpico, seconda nelle ultime quattro partite. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. Una seconda possibilità ... Leggi su calcioweb.eu

