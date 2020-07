Lecce-Lazio, le probabili formazioni del match (Di martedì 7 luglio 2020) Al “Via del Mare”, Lecce-Lazio aprono la trentunesima giornata di Serie A. Le probabili formazioni del match: fischio d’inizio previsto alle 19:30 Tre punti pesanti in palio per la salvezza e per continuare a sognare lo Scudetto. Al “Via del Mare” è sfida ad alta tensione quella che vedrà affrontarsi Lecce-Lazio nella trentunesima giornata di campionato. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono scivolati a -7 dalla Juventus dopo il pesante 0-3 subito in casa dal Milan nell’ultimo turno. La Lazio continua ad inseguire il sogno ma la strada inizia a farsi sempre più in salita. Dall’altra parte, il Lecce di Liverani ha bisogno di ossigeno per cercare di non perdere contatto dalla zona salvezza: i pugliesi hanno sempre perso dalla ripartenza del campionato e sono inchiodati al terzultimo posto con 25 punti. L’inizio ... Leggi su zon

Gazzetta_it : #Lazio #Inzaghi perde anche #Correa: “Per Lecce farò la formazione con il dottore” - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - a99904573 : RT @SkySport: Probabili formazioni di Lecce-Lazio - teladoiotokyo : Serie A - Inizia oggi la 31esima giornata con Lecce-Lazio e Milan-Juventus: Alle 19,30 di oggi inizierà ufficialmen… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… -