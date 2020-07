Il tris di Diodato ai Nastri D’Argento: Che Vita Meravigliosa è la miglior canzone originale (Di martedì 7 luglio 2020) Diodato ai Nastri D'Argento vince il premio per la miglior canzone originale con il brano Che Vita Meravigliosa. Dopo il Festival di Sanremo 2020 e il David di Donatello, per Diodato è il terzo premio prestigioso consecutivo dell'anno che arriva con la partenza della tournée estiva che si svolgerà interamente in location speciali. Ai Nastri D'Argento 2020 è stato premiato anche un altro cantante: Brunori Sas. A lui è andato il premio per la realizzazione della miglior colonna sonora per il film Odio L'Estate, ex aequo con le musiche di Pasquale Catalano per La Dea Fortuna. Ne La Dea Fortuna è stata inserita anche la canzone di Diodato, Che Vita Meravigliosa, scelta dal regista del film, Ferzan Ozpetek, per l'accompagnamento della scena conclusiva della pellicola che si è aggiudicato un premio anche per la miglior attrice ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : tris Diodato Nastri d'Argento 2020: vincono Brunori Sas e Diodato, che così fa tris Radio Italia Nastri d'Argento: 'Favolacce' miglior film, sei premi a 'Pinocchio' di Matteo Garrone

AGI - Assegnati i Nastri d'Argento dal Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici, che saranno consegnati stasera al Maxxi di Roma. Sei Nastri e una menzione speciale a Pinocchio, il film più ...

Nastri d'Argento 2020: vincono Brunori Sas e Diodato, che così fa tris

Ai Nastri d'Argento 2020 la “miglior canzone originale” è Che vita meravigliosa di Diodato, già vincitore a Sanremo e ai David di Donatello, e la “miglior colonna sonora” è quella di Brunori Sas per i ...

AGI - Assegnati i Nastri d'Argento dal Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici, che saranno consegnati stasera al Maxxi di Roma. Sei Nastri e una menzione speciale a Pinocchio, il film più ...Ai Nastri d'Argento 2020 la “miglior canzone originale” è Che vita meravigliosa di Diodato, già vincitore a Sanremo e ai David di Donatello, e la “miglior colonna sonora” è quella di Brunori Sas per i ...