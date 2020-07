Il Tevere continua a uccidere. La strage di pesci resta un mistero (Di martedì 7 luglio 2020) Nuova strage di pesci a Roma e in provincia. Centinaia di barbi tiberini e cefali galleggiano sulla superficie del fiume davanti a Castel Sant'Angelo, nel tratto tra Ponte Vittorio e Ponte Umberto I ma anche a Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino. Dopo l'allarme lanciato il 30 maggio scorso dall'Oipa, che ha portato all'intervento dell'Arpa e dell'Asl Roma 1, resta un mistero la causa di questa nuova morìa che colpisce la biodiversità della capitale e del suo hinterland. Di sicuro c'è il tanfo che aggredisce chi passa vicino alle zone della «strage». A lanciare l'allarme ancora una volta l'associazione Oipa: «La strage non si è arrestata - dichiarano dall'organizzazione - le successive analisi hanno evidenziato tracce di pesticidi, anche vietati, che, secondo quanto si legge nei rapporti, per le quantità non ... Leggi su iltempo

Nuova strage di pesci a Roma. Centinaia di pesci morti galleggiano sul Tevere all'altezza di Ponte Regina Margherita. Un'altra moria è stata registrata inoltre a Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino.

L'Oipa chiede alle autorità competenti - Regione, Comune e Asl - un monitoraggio più approfondito, continuo e a lungo termine del Tevere nonché l'individuazione precisa delle cause e delle ...

Nuova strage di pesci a Roma. Centinaia di pesci morti galleggiano sul Tevere all'altezza di Ponte Regina Margherita. Un'altra moria è stata registrata inoltre a Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino.L'Oipa chiede alle autorità competenti - Regione, Comune e Asl - un monitoraggio più approfondito, continuo e a lungo termine del Tevere nonché l'individuazione precisa delle cause e delle ...