Iachini: “Ho rincuorato Ribery, col Cagliari sarà difficile. Zenga ha dato organizzazione” (Di martedì 7 luglio 2020) Beppe Iachini, tecnico dei viola, alla vigilia di Fiorentina–Cagliari in programma domani alle ore 19:30 ha parlato ai microfoni ufficiale del canale gigliato, rincuorando poi Franck Ribery che ha subito un furto in casa dopo la partita contro il Parma. Queste le dichiarazioni del tecnico. “La vittoria contro il Parma è stato un successo importante per i ragazzi e per i tifosi, dalla ripresa abbiamo speso tanto ma non raccolto quanto seminato. Siamo la terza squadra con più conclusioni, abbiamo 4 pali colpiti e c’era anche un po’ di sfortuna, negli episodi decisivi non eravamo stati bravi e cinici. A Parma c’è stata continuità nella prestazione del gruppo e abbiamo portato a casa 3 punti importanti. Il Cagliari? E’ un avversario difficile da affrontare, Zenga ha dato organizzazione e compattezza e la squadra ha grande ... Leggi su alfredopedulla

