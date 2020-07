Due amici adolescenti morti nel sonno nella stessa notte in quartieri diversi: è giallo a Terni (Di martedì 7 luglio 2020) Terni, incredibile tragedia: morti nel sonno due ragazzi in zone diverse Una tragedia che ha dell’incredibile è quella avvenuta a Terni nella mattina di martedì 7 luglio: due giovani amici sono morti nel sonno in case diverse. I ragazzi, di 15 e 16 anni, sono stati ritrovati senza vita dai familiari nei propri letti delle rispettive abitazioni, una al quartiere San Giovanni e l’altra a Villa Palma. Due zone piuttosto distanti della città. nella giornata di lunedì i due amici adolescenti avevano trascorso la giornata insieme, in compagnia di anche altri amici. Sui corpi dei due giovani non ci sono segni di violenza ed entrambi non soffrivano di patologie particolari. Come riporta il Corriere dell’Umbria, sulla doppia tragedia hanno avviato le indagini i carabinieri della compagnia di Terni. Leggi anche: Carlotta morta nel sonno a 14 anni: al ... Leggi su tpi

