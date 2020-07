Dl Semplificazioni: dal Mose alla Tav, ecco le opere «sbloccate» dal decreto (Di martedì 7 luglio 2020) Nell’Allegato Infrastrutture al decreto, l’elenco delle decine di opere i cui lavori verranno sbloccati da procedure speciali che hanno avuto l’ok dal Consiglio dei ministri Leggi su corriere

folucar : RT @Zbarskij: #coloniasocialista g4 pom H15 Relax: diretta Globo Tv, in attesa di buone notizie dal Brasile H17 Connessioni sentimentali c… - CassieFran : RT @Zbarskij: #coloniasocialista g4 pom H15 Relax: diretta Globo Tv, in attesa di buone notizie dal Brasile H17 Connessioni sentimentali c… - madipach : RT @val_ciarambino: L'aumento degli stipendi dei vigili del fuoco si farà! Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto inserendolo nel decreto S… - Alessia433 : RT @Zbarskij: #coloniasocialista g4 pom H15 Relax: diretta Globo Tv, in attesa di buone notizie dal Brasile H17 Connessioni sentimentali c… - pinodemarcovir1 : RT @val_ciarambino: L'aumento degli stipendi dei vigili del fuoco si farà! Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto inserendolo nel decreto S… -