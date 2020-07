**Dl semplificazioni: Conte, opere e cantieri non si bloccheranno più** (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "D'ora in poi opere e cantieri non si bloccheranno più, si deciderà con una sentenza breve e la tutela sarà limitata" al "solo risarcimento danni". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul dl semplificazioni. Le "stazioni appaltanti -spiega- avranno l'obbligo di precedere anche in presenza di Contenzioso, oggi in presenza di un Contenzioso anche minimo si bloccano: non accadrà più, salvo che non vi sia un provvedimento del giudice che espressamente blocca la stazione appaltante". "Avremo anche un collegio dei tecnici per prevenire liti e risolvere dispute tecniche", precisa il premier. Leggi su iltempo

