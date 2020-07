Calciomercato.com – Coutinho in giro per Napoli, i tifosi sognano (Di martedì 7 luglio 2020) Calciomercato.com – Il giocatore di proprietà del Barcellona è arrivato a Napoli per far visita... L'articolo Calciomercato.com – Coutinho in giro per Napoli, i tifosi sognano proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : L'#Inter può riprovarci per Kessie - DiMarzio : Il #Napoli pensa al capitano della #Fiorentina, l'alternativa è #Gabriel del #Lille - tuttosport : #Jorginho come #Cuadrado: alla #Juve a rate - cmdotcom : Il #Santos perde la causa per #Neymar: il #Barcellona 'risparmia' 61 milioni di euro - cmdotcom : Dalla Germania: #Milan su #Gonzalez, pronta l'offerta allo #Stoccarda -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato com Coutinho a spasso per Napoli, il mercato... Calciomercato.com Auriemma: "Altro che Ancelotti, con Gattuso il Napoli è meglio dell'Inter"

ADL fissa due prezzi per Milik: sconto per offerte dall'estero

Arkadiusz Milik ha ora due valutazioni differenti, a seconda di chi propone l'offerta. E' quanto afferma Calciomercato.com che spiega come De Laurentiis, pur di non cedere l'attaccante alla Juve, avre ...

