Bolsonaro si è beccato il coronavirus? "Statemi lontano", test in corso (Di martedì 7 luglio 2020) Ha manifestato sintomi compatibili con il coronavirus: così il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato alla Cnn di essersi sottoposto al test per la diagnosi. Il tutto dopo aver minimizzato per mesi l'incidenza della pandemia da Covid-19 nel suo paese. Oggi stesso si conoscerà il verdetto del laboratorio che potrebbe rivelarsi un'amarissima beffa del destino per l'ultraconservatore alla guida dell'immenso stato federale amazzonico, che attualmente rappresenta il focolaio mondiale della pandemia. Bolsonaro, che si è sempre dichiaro scettico tanto sull'utilizzo delle mascherine che sulle misure di confinamento sociale che, a suo dire, avrebbero creato danni alla prima economia dell'America Latina, presenta i classici segni del contagio da coronavirus tra cui febbre non inferiore a 38 gradi. Al presidente è stata fatta anche una ... Leggi su iltempo

