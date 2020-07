Bologna, Dominguez: «Mi sono adattato. Contro l’Inter siamo stati fortunati» (Di martedì 7 luglio 2020) Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, ha parlato del suo periodo di adattamento in rossoblù e della partita Contro l’Inter Nicolas Dominguez è arrivato al Bologna a gennaio dal Velez e, dopo un periodo di difficoltà, si è ora adattato alla sua nuova squadra. Ne ha parlato lo stesso centrocampista argentino in una intervista a Tyc Sports. PERIODO DI ADATTAMENTO – «Dopo la quarantena ho iniziato giocare di più e mi sono adattato meglio. Quando sono arrivato in Italia mi sono dovuto adattare a una nuova lingua, a una nuova squadra e a un allenatore. Mihajlovic ha un’idea simile a quella di Heinze. Il calcio qui è più fisico e dopo diversi mesi sono tornato a giocare: mi sono sentito molto bene. Grazie ad Heinze sono riuscito a realizzare tante cose, come giocare per la ... Leggi su calcionews24

INTER (3-4-1-2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Candreva, Brozovic (43' st Borja Valero), Gagliardini (43' st Vecino) Young (40' Biraghi), Eriksen (30' st Sanchez), Lukaku, Lautaro All. Con ...

Inter-Bologna 1-2: non basta Lukaku, Juwara e Barrow stendono i nerazzurri

MILANO - In vantaggio di un gol e di un uomo, l'Inter sciupa il rigore del 2-0 e si fa rimontare dal Bologna, mancando l'occasione di portarsi a -1 dal secondo posto. Una gara piena di rimpianti da p ...

