Ascolti TV 6 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: Il giovane Montalbano contro Interstella, Made in Sud, Le Iene speciale Chico Forti e Quarta Repubblica, ecco chi ha vinto (Di martedì 7 luglio 2020) Altro giro e altra per quanto concerne gli Ascolti tv: quali sono stati i programmi più visti in tutte le fasce, in termini di share, nella giornata del 6 Luglio? E sopratutto cosa c’era in prima serata? Su Rai1 in onda Il giovane Montalbano mentre su Rai2 ecco Made in Sud 2020. Quanto a Rai3, l’appuntamento con Black Butterfly. Su Canale5 in prima serata Interstellar mentre su Italia1 Le Iene speciale Chico Forti. Su Rete4 con Quarta Repubblica Così succede in merito alla giornata del 6 Luglio? Chi avrà vinto gli Ascolti del prime time? E nelle altre fasce? ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata de 6 Luglio 2020. Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 6 Luglio 2020? Come sono andati gli Ascolti TV 6 Luglio ... Leggi su italiasera

Teleblogmag : Montalbano chiude con il botto anche questo giro. Male l'omaggio a Morricone su Canale 5. Iscriviti al nostro canal… - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 6 luglio: Il giovane Montalbano Le Iene Baarìa C’era una volta in America - #Ascolti #lunedì… - italiaserait : Ascolti TV 6 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: Il giovane Montalbano contro Interstella, Made in Sud, Le Iene… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera: Non dirlo al mio capo (13.8%) vs Rosy Abate (8.6%) | Auditel 5 luglio 2020 - il_Case : Ascolti TV | Domenica 5 luglio 2020. Sfida tra repliche: Non Dirlo al Mio Capo (13.8%) meglio di Rosy Abate (8.6%).… -