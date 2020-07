Antitrust, segnalazione a Governo su criticità Decreto Rilancio (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Richiamo dell‘Antitrust a Governo e al Parlamento su alcune criticità contenute nel Decreto Rilancio, attualmente in fase di conversione alla Camera. Tra “i principali punti d’interesse, che hanno rivelato le maggiori criticità”, la deroga al controllo Antitrust per operazioni di concentrazione realizzate nel contesto del sostegno pubblico a banche in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità prescelte per garantire la tutela dei “rilevanti interessi generali dell’economia nazionale” dovrebbero essere riviste, privilegiando una soluzione che tenga conto dei requisiti di proporzionalità e che non comporti ingiustificate restrizioni della concorrenza. Si suggerisce, dunque, non solo di prevedere che le operazioni di cui si tratta debbano comunque essere notificate ma che, nel disporre la ... Leggi su quifinanza

