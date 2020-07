Alex Zanardi, stabile dopo il terzo intervento: resta grave (Di martedì 7 luglio 2020) Alex Zanardi ha subito un terzo intervento, le condizioni del campione restano tuttavia ancora gravi: l’ultimo bollettino medico. Alex Zanardi, nuovo intervento alla testa: le sue condizioniZanardi, ricoverato dallo scorso 19 giugno a seguito di un grave incidente in handbike, è stato sottoposto alla terza operazione. I medici sono dovuti intervenire per la ricostruzione del cranio dell’ex pilota di Formala 1. I primi due interventi hanno visto i medici operare direttamente sul cervello del campione, in questo caso si è trattato di una “ricostruzione cranio-facciale e stabilizzazione delle zone interessate dal trauma.” Alex Zanardi, stabile dopo il terzo intervento Alex Zanardi (fonte foto: GettyImages)Dallo scorso 19 giugno Alex Zaradi, ora stabile dopo il terzo intervento, tiene tutti con il fiato sospeso. ... Leggi su chenews

