A maggio tornano a crescere le vendite al dettaglio (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – A maggio l'Istat stima, per le vendite al dettaglio, un aumento rispetto ad aprile del 24,3% in valore e del 25,2% in volume. A determinare la variazione positiva sono le vendite dei beni non alimentari, che crescono del 66,3% in valore e del 66,6% in volume, mentre quelle dei beni alimentari diminuiscono in valore (-1,4%) e in volume (-1,6%).Nel trimestre marzo-maggio 2020, le vendite al dettaglio registrano un calo del 20,6% in valore e del 21,8% in volume rispetto al trimestre precedente. Diminuiscono le vendite dei beni non alimentari (-37,4% in valore e -37,8% in volume), mentre le vendite dei beni alimentari mostrano variazioni positive (rispettivamente +1,5% in valore e +0,4% in volume).Rispetto allo stesso mese del 2019, si registra una diminuzione delle vendite del 10,5% in valore e dell'11,9% in volume. Le vendite dei beni non alimentari sono in calo ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : maggio tornano Corea del Sud: in maggio partite correnti tornano in surplus Trend-online.com L'Ocse avverte Roma: “Italia tra i più colpiti dal Covid. La disoccupazione può arrivare al 12,4%. Peggio in caso di seconda ondata”

L'organizzazione di Parigi mette in guardia Palazzo Chigi. La pandemia sta colpendo le fasce più deboli, come autonomi, giovani e donne. Crescono le diseguaglianze sociali. Parziale miglioramento solo ...

L’Ue taglia ancora il Pil dell’Italia: -11,2% nel 2020, crollo devastante e peggiori in Europa

Il crollo del Pil italiano nel 2020 sarà ancor più drammatico del previsto. Sono queste le previsioni d’estate della Commissione europea che prevede un calo del Pil italiano per l’anno in corso dell’1 ...

