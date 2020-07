“Un selfie con l’orso?”. Ecco perché questa turista non ha avuto una buona idea (Di lunedì 6 luglio 2020) Un orso a bordo strada, una scena non comunissima, nemmeno nelle foreste romene. Così una turista che si è appena imbattuta nel grosso mammifero decide di immortalare il momento. Perché accontentarsi di uno scatto dal finestrino della macchina? Così scende dalla sua berlina e si avvicina all’animale fino a quando questo non mostra segni di insofferenza e a lei non resta che darsela a gambe fino alla macchina sotto gli occhi divertiti degli altri automobilisti che non hanno mancato di riprendere tutta la scena per poi pubblicarla in rete. L'articolo “Un selfie con l’orso?”. Ecco perché questa turista non ha avuto una buona idea proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Inter : ?? | INSIEME ?? Scatta un selfie nerazzurro ?? Pubblicalo su Facebook, Instagram o Twitter con #TogetherAsATeam e… - Noovyis : (“Un selfie con l’orso?”. Ecco perché questa turista non ha avuto una buona idea) - - leoberthi : RT @nonexpedit: Il figlio di #SelvaggiaLucarelli che dà del razzista a Salvini mentre un filippino, tutto contento, si fa un selfie con Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un selfie Selfie con Salvini, licenziato delegato Cgil Corriere della Sera