Sei malato e vai pure in giro? Ecco la maxi-multa per i furbi (Di lunedì 6 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, illustra la nuova ordinanza regionale: "Sanzioni per chi viola l'isolamento domiciliare". Poi, racconta di aver ricevuto una denuncia per "procurato allarme" "Mille euro di multa a chi viola l'isolamento fiduciario". Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia non fa sconti a nessuno e, con l'ordinanza in vigore dal 6 luglio 2020, stabilisce regole inviolabili per contenere l'insorgenza di eventuali, altri focolai dopo quello vicentino: "Chiedo che a livello nazionale si possa portare al penale la violazione dell'isolamento fiduciario anche del negativo ai test", afferma. Sanzione da mille euro e denuncia Chiunque trasgredisca il regime di isolamento fiduciario, risultasse anche negativo al tampone, sarà costretto ad esborsare 1000 euro cash. Lo prevede la nuova ordinanza regionale per il Veneto (qui il testo ... Leggi su ilgiornale

Una lettrice ci scrive: «Mio marito, in seguito a una Tac eseguita per un sospetto di cisti al fegato (sospetto confermato), si è sentito dire che potrebbe avere il morbo di Paget. Non sappiamo a chi ...

Sostegno psicologico e presenza alle visite tramite video-chiamate: così calano angoscia e stress nei familiari

L’aiuto concreto alle persone malate è uno dei risvolti migliori del progresso tecnologico. Grazie a un breve sostegno psicologico tramite video-chiamata, ad esempio, si possono alleggerire angoscia e ...

