Meteo, caldo record in Russia nel 2020: “Primi 6 mesi dell’anno più caldi nella storia delle rilevazioni, rischiamo l’estate più calda di sempre” (Di lunedì 6 luglio 2020) caldo record nel 2020 in Russia. Secondo il capo del servizio Meteorologico Roman Vilfand, il Paese ha battuto tutti i record di calore registrati nei primi sei mesi dell’anno e nel mese di luglio, vi potranno essere “pericolosi eventi Meteorologici”. “I primi sei mesi del 2020 sono stati i piu’ caldi nella storia delle osservazioni Meteorologiche strumentali in Russia”, ha dichiarato, citato da RBK. Vilfand ha anche previsto un’estate molto calda nel Paese, forse una delle piu’ calde di sempre. “Con una probabilita’ del 99% sara’ tra i cinque anni piu’ caldi“, ha detto Vilfand.L'articolo Meteo, caldo record in Russia nel 2020: “Primi 6 mesi dell’anno più caldi nella storia delle rilevazioni, rischiamo l’estate più calda di sempre” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

EmiliaMeteo : Meteo EMILIA ROMAGNA: CALDO STOP! Termometri giù di 10°C, ma torna l’incubo GRANDINE e TEMPORALI - giulshes : che ridere che il meteo a torino per tutta la settimana sia fantastico super caldo bellissimo ma il giorno in cui i… - 3BMeteo : 3 fasce di temperature diverse nella giornata di domani. Poi da mercoledì torna il #caldo ovunque. Dettagli e mappe… - iconanews : Meteo: stop al caldo al Nord, vento forte e temperature in picchiata - F1inGenerale_ : F1 | Meteo GP Stiria – Pioggia battente al sabato, sole e caldo in gara -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo caldo Meteo: Martedì TEMPERATURE in CROLLO su parte d'ITALIA, ma poi l'AFRICANO tornerà più CATTIVO. I DETTAGLI iLMeteo.it METEO Sud Italia: estate che prosegue tranquilla, tempo stabile e non caldo

Le condizioni meteo del nostro Sud Italia proporranno il tipico tempo estivo, stabile e non caldo. Il mese di luglio è cominciato con alcuni giorni sotto media, con temperature decisamente fresche, a ...

METEO sino 12 Luglio: TEMPORALI e CROLLO TERMICO, poi di nuovo CALDO

L’Italia gode di bel tempo in quest’avvio di settimana grazie all’abbraccio dell’anticiclone, ma questa fase di meteo decisamente stabile sta per cedere spazio ad un cambiamento. Un nuovo fronte tempo ...

Le condizioni meteo del nostro Sud Italia proporranno il tipico tempo estivo, stabile e non caldo. Il mese di luglio è cominciato con alcuni giorni sotto media, con temperature decisamente fresche, a ...L’Italia gode di bel tempo in quest’avvio di settimana grazie all’abbraccio dell’anticiclone, ma questa fase di meteo decisamente stabile sta per cedere spazio ad un cambiamento. Un nuovo fronte tempo ...