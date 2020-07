L’oro di Napoli (Di lunedì 6 luglio 2020) E così, dall’oggi al domani, potrebbe andare tutto storto. Un principato o una famiglia, un bar o un amore, un chiosco o una carriera. Fummo prudenti, attenti. Ligi ai dettagli. Eppure dalla sera alla mattina, per imperscrutabile ragione, ciò che sta in alto se ne scivola in basso, la forza diventa Leggi su ilfoglio

infoitsport : Mertens-Pellegrini, l’oro di Napoli sfida il made in Roma per il 5° posto - Giancar20108099 : @enzogoku69 Ah quindi l'obiettivo del Napoli è portare a casa trofei come coppa italia e qualificarsi in Europa,… - infoitinterno : Mertens-Pellegrini, l’oro di Napoli sfida il made in Roma per il 5° posto - ShappiKhorsandi : @jonathansamuels Outside L’oro Di Napoli! - epicoautomatico : La mediocre squadra italiana del Napoli alla trionfale vittoria del Porto, si giunse alla conclusione irrefutabile… -

Ultime Notizie dalla rete : L’oro Napoli "Orgoglioso di voi", Maradona si complimenta col Napoli Affaritaliani.it