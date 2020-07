L’ex compagno di squadra di Pelé: “Solo un ibrido tra Messi e CR7 potrebbe eguagliarlo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Maradona, Messi, CR7 e Pelé. Spesso la domanda su chi di questi 4 sia il migliore divide i tifosi di tutto il mondo. Per molti invece i paragoni non possono sussistere in quanto questi calciatori abbiano vissuto in epoche diverse, eccezion fatta per Messi e Cristiano Ronaldo. In questi giorni un ex compagno di Nazionale di Pelé ha detto la sua riguardo al campione brasiliano.TOSTAO: "SOLO UN ibrido EGUAGLIEREBBE PELÉ"caption id="attachment 480365" align="alignnone" width="300" Cristiano Ronaldo - Messi (Getty Images)/captionIntervistato sul sito ufficiale FIFA Tostao ha parlato così di 'O Rey: "Penso che Pele fosse migliore di tutti loro. Per me, non c'è paragone visto che era molto più completo. Aveva tutte le qualità che un attaccante poteva avere. Non aveva un difetto. Leo è spettacolare, ma nonsa colpite di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : L'ex compagno di squadra di Pelé: 'Solo un ibrido tra Messi e CR7 potrebbe eguagliarlo' - - robertodp1958 : @SaraLF74 È successo all'ex compagno di mia sorella, il padre dei figli. Lo hanno trovato impiccato. Non ce lo sare… - mikrokojeon : Vorrei essere una di quelle persone che non prova mai ansia, un mio ex compagno di classe quando parlavamo di quest… - LuciaMosca1 : (Pesaro, danneggia l'auto del nuovo compagno della ex, lo picchia e aggredisce i poliziotti) Segui su: La Notizia… - louisScolours : Ho appena scoperto Che l'ex compagno di mia zia è morto in abruzzo, non so se avete sentito fel incidente in una gr… -