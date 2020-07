Il testo del necrologio di Ennio Morricone scritto personalmente con l’ultimo addio all’amata Maria (Di lunedì 6 luglio 2020) Il testo del necrologio di Ennio Morricone è arrivato nelle ultime ore, come era stato disposto dal Maestro. A diffonderlo è stato il suo avvocato Giorgio Assumma, seguendo le indicazioni del suo assistito che voleva esserne il firmatario. Il suo legale ha consegnato il testo ai cronisti che hanno affollato l'esterno del Campus Biomedico, dove il Maestro era ricoverato da alcuni giorni a seguito della frattura del femore per la quale era stato operato. Assumma fa sapere che Morricone sarebbe scomparso a seguito di alcune complicazioni post operatorie. Nei pensieri di Ennio Morricone, che ora sono diventati patrimonio di tutti, non poteva mancare Peppuccio - Giuseppe Tornatore - ma anche le sorelle e i figli. L'ultimo saluto, il più accorato, è quello per la moglie Maria, alla quale aveva dedicato anche il Premio Oscar alla carriera. A lei il suo ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : testo del Impiegati statali in smartworking, si punta al 60% del totale dal 2021. Emendamento approvato, il TESTO Orizzonte Scuola Il Decreto Semplificazioni in Cdm. Patuanelli: "Oggi si chiude"

"Il Consiglio dei ministri sul Decreto Semplificazioni si riunisce stasera e credo ci siano le premesse per chiudere oggi, magari tardi". Lo afferma ad Affaritaliani.it il ministro dello Sviluppo Econ ...

Ennio Morricone ha scritto il suo necrologio: «A mia moglie Maria il più doloroso addio»

Questo il testo del necrologio scritto dallo stesso Morricone: «Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino e anche a quelli un po’ lontani che saluto con grande affetto. Imposs ...

