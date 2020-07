Fase 3: da Unicredit e pool banche prestito di 85 mln a Rinascente con garanzia Sace (Di lunedì 6 luglio 2020) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Unicredit e un pool di istituti finanziari composto da Bper, Carige, Ubi e Cdp con garanzia Italia di Sace hanno deliberato un finanziamento da 85 milioni di euro e della durata di quattro anni a favore di Rinascente, la catena di grandi magazzini. L'operazione è compresa nell'ambito del programma garanzia Italia di Sace. Con il finanziamento Rinascente rafforzerà la propria struttura finanziaria e potrà finanziare gli investimenti sia sul fronte industriale che su quello commerciale. “Rinascente, attraverso questo finanziamento, potrà proseguire con gli investimenti previsti e continuare le attività di remodelling e innovazione dei suoi store. Siamo fiduciosi che nell'immediato futuro il nostro visitatore ritrovi una nuova dimensione di consumo e noi saremo pronti ad accoglierlo in store con novità sia ... Leggi su liberoquotidiano

