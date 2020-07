Ennio Morricone, su Sky Cinema 2 24 ore dedicate al grande compositore con i film anche on demand (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone l’omaggio di Sky con 24 ore di film su Sky Cinema 2 La morte di Ennio Morricone a 91 anni ha colpito il Cinema e lo spettacolo italiano e internazionale, pubblico e addetti ai lavori si sono stretti intorno a un grande maestre e gli omaggi non mancano (qui trovi Rai e Mediaset). Sky dedicherà oltre 24 ore di programmazione di Sky Cinema Due ai film con i suoi pezzi più memorabili. Si comincia stasera lunedì 6 luglio, in prima serata alle 21.15 con uno dei film più celebri di Sergio Leone e con la colonna sonora di Morricone, “C’era una volta in America” con Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern. A seguire sarà la volta di “Novecento” di Bernardo Bertolucci, di cui saranno trasmesse una dietro l’altra i due “atti” di cui si ... Leggi su dituttounpop

