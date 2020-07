Ennio Morricone raccontato da una giovane discografica: Lucrezia Savino e la sua amicizia col Maestro, cominciata con un fax (Di lunedì 6 luglio 2020) Lucrezia Savino, 27 anni, fa l’A&R alla Universal. Lavora con i più importanti artisti della nuova scena musicale italiana, suona il sassofono, aveva, anzi, ha una viscerale passione per il Maestro Morricone. Questa è la storia di come una giovane ragazza che ha spesso Kendrick Lamar in cuffia ha conosciuto Ennio. Una piccola ‘Nuovo cinema paradiso’ dove al posto del cinema c’è la musica. Una storia di un amicizia in punta di piedi.Claudia Rossi “A Lucrezia, con l’augurio più sentito per una grande vita. Ennio Morricone, Roma 3 aprile 2014”. È la dedica che il Maestro mi ha scritto su un libro il primo giorno in cui ci siamo incontrati a casa sua, in centro a Roma. Ricordo ancora quel pianoforte a coda in salotto, il più grande che io abbia mai visto. “Ti regalo questo libro – mi disse ... Leggi su ilfattoquotidiano

