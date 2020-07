Ennio Morricone è morto | Deceduto nella notte a 91 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone è morto a 91 anni in una clinica romana per le conseguenze di una caduta: il mondo piange il compositore Premio Oscar. Ennio Morricone è morto nella notte in una clinica romana. Il grande compositore Premio Oscar era ricoverato per una caduta ed è Deceduto per le conseguenze della stessa come fa sapere … L'articolo Ennio Morricone è morto Deceduto nella notte a 91 anni è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - kenyabros1 : RT @Massimo01867495: È morto un genio italiano Ennio Morricone ??? - ilpaulus : RT @merlino53: 'La musica di Mission è scaturita da una emozione violenta, mi è quasi arrivata dall'esterno.' (Ennio Morricone) Addio Maes… -

