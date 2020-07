Dall’Inghilterra: zero positivi da covid-19 in Premier League, effettuati circa 2000 test (Di lunedì 6 luglio 2020) Come riportato da Sky Sports UK, in Premier League nelle ultime ore sono state effettuati 1.973 nuovi test per il coronavirus su tutti gli atleti, staff tecnico e dirigenziale di tutti e 20 i club di Premier: ad oggi nessuno risulta positivo. Un risultato formidabile per il calcio inglese che riesce a contenere l’epidemia nonostante il campionato sia ormai ripreso regolarmente. Foto: twitter Premier League L'articolo Dall’Inghilterra: zero positivi da covid-19 in Premier League, effettuati circa 2000 test proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

