Carlo Verdone: "Fu grazie a Sergio Leone che Ennio diede la grazia a 'Un sacco bello' e 'Bianco rosso e Verdone'" (Di lunedì 6 luglio 2020) ″È stato un grande compositore, immenso potente coltissimo, le sue musiche evocavano grandi spazi, inquadrature larghe per questo diventavano bellissimo cinema, erano note nostalgiche, malinconiche, epiche ma anche ironiche. Era un gigante”, dice all’ANSA Carlo Verdone ricordando il maestro Ennio Morricone scomparso oggi.Il regista lo ha conosciuto bene: “abbiamo fatto due film insieme e ci si riprometteva ogni volta di farne altri, anche recentemente. Con me è sempre stato affettuoso, io lo disturbavo il meno possibile sapendolo immerso nelle sue note, nel suo mondo musicale. Poi quando ci vedevamo diceva: ‘ma non lavoriamo ancora?’ E io rispondevo: ‘quando il produttore sente il tuo nome si spaventa’, scherzavo sul suo budget e lui rispondeva sempre ‘ma siamo amici’”.Fu grazie a Sergio Leone, padre ... Leggi su huffingtonpost

