Calcio e Juventus in lutto: morto Giuseppe Rizza (Di lunedì 6 luglio 2020) Calcio e Juventus in lutto: Giuseppe Rizza è morto a 33 anni. L'ex giocatore della Primavera bianconera è morto dopo che era stato colpito da un'emorragia cerebrale negli scorsi giorni.Subito dopo la notizia del malore che aveva colpito Giuseppe Rizza il mondo del Calcio aveva rivolto la sua attenzione alle condizioni del ragazzo. I suoi ex compagni di squadra nelle giovanili bianconere come Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio non avevano fatto attendere i loro messaggi di speranza e vicinanza alla famiglia del giocatore, così come lo stesso Francesco Totti. Rizza era ricoverato dallo scorso 10 giugno, Si è spento Giuseppe Rizza in seguito ad un aneurisma cerebrale presso la terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania.Giuseppe Rizza, difensore classe 1987, militava nella prima categoria siciliana, con la maglia del Rinascita Netina al ... Leggi su itasportpress

