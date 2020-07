Brescia: investe e uccide una bambina di 9 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Aggiornamento - L'uomo che ieri sera ha investito e ucciso una bambina di nove anni di origini indiane mentre attraversava la strada con la madre 32enne a Bagnolo Mella (Brescia) si è costituito in Procura davanti al sostituto procuratore Maria Cristina Bonomo che si sta occupando dell'inchiesta. Questa mattina il padre della bimba aveva fatto un appello affinché il pirata della strada si costituisse e l'appello è stato accolto, probabilmente l'uomo ha ascoltato i consigli di un legale. Ieri sera, invece, era scappato subito dopo l'incidente.Pirata della strada investe e uccide una bimbaUna bambina di 9 anni è stata investita e uccisa nel Bresciano da un pirata della strada. La tragedia è avvenuta a Bagnolo Mella ieri sera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre la bambina stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla ... Leggi su blogo

Bagnolo Mella, Brescia, bambina di nove anni investita e uccisa mentre si trovava sulle strisce pedonali. Investitore si costituisce. Una bambina di nove anni è stata investita e uccisa da un'auto pir ...