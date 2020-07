Bollette luce e gas: a luglio sorpresa in bolletta, aumenti e sconti (Di lunedì 6 luglio 2020) Le Bollette di luce e gas nel mese di luglio cambieranno secondo l’ultimo aggiornamento fornito dall’Arera, partendo dai costi di approvvigionamento fino alla gestione del contatore. Analizziamo nel dettaglio le voci che per le Bollette elettriche si prevede un aumento e in alcuni casi una riduzione. Bollette luce e gas, la sorpresa di luglio L’ultimo aggiornamento fornito dall’Arera, arrivato qualche giorno fa, prevede: per le Bollette elettrice di luce e gas per le famiglie in maggior tutela, per l’elettricità un aumento del 3,3%e e per il metano una diminuzione del 6,7. Ma come incidono questi aumenti sulle Bollette? Bollette luce: aumenti L’incidenza sul prezzo di luglio per famiglia tipo è di 16,61 centesimi di euro per kilowattora con un aumento dei costi di dispacciamento. In particolare sulla bolletta ad aumentare ... Leggi su notizieora

