“Atti persecutori” nei confronti di una 40enne: arrestato un caudino (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCervinara (Av) – I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno tratto in arresto un 39enne di Montesarchio ritenuto responsabile del resto di “Atti persecutori”. Vittima dello stalking una 40enne della Valle Caudina che, disperata e sfiancata dal clima di paura in cui era costretta a vivere, rivolgeva così la sua disperata richiesta di aiuto ai Carabinieri, sempre attenti a perseguire tanto odiose fattispecie criminose. Nella serata di sabato, la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, ipotizzando già tale possibile epilogo, scortava la donna nel rincasare dopo aver denunciato i vari comportamenti persecutori (per ultimo quello avvenuto qualche ora prima allorquando l’uomo si recava sotto la sua abitazione e la minacciava ripetutamente) e bloccava l’uomo che, con un grosso bastone, ... Leggi su anteprima24

