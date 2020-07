Alex Zanardi sottoposto a un nuovo intervento per la ricostruzione cranio-facciale (Di lunedì 6 luglio 2020) AGI - Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all'incidente del 19 giugno scorso. Lo rende noto la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L'operazione effettuata - si legge in una nota - fa parte degli interventi programmati dall'équipe multidisciplinare che ha in cura l'atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico. "Le fratture erano complesse", spiega il professor Paolo Gennaro, direttore della UOC Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Aou Senese, aggiungendo come "questo abbia richiesto un'accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, ... Leggi su agi

Eurosport_IT : Terzo intervento per Alex #Zanardi, operazione durata 5 ore. Condizioni stabili ma ancora gravi... forza Alex!!! ???? - matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - CiaoKarol : Per Alex Zanardi, un nuovo intervento di 5 ore alla testa. “Le fratture sono complesse, ma è stabile” - Stitch_Chia : RT @chilhavistorai3: 'Intervento maxillo facciale per Alex #Zanardi eseguito con successo. Condizioni sempre stabili ma gravi'. Nuovo bolle… -