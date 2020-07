Rocco Siffredi alla conduttrice Rai: “Hai un futuro nel mondo dell’hard: ecco perché sei perfetta” (Di domenica 5 luglio 2020) Durante l’ultima puntata di Detto Fatto, su RaiDue, la conduttrice Bianca Guaccero ha dovuto combattere con l’imbarazzo ma ne è “uscita” alla grande. È arrivato infatti un videomessaggio di Rocco Siffredi che, come sappiamo, non è uno che ‘le manda a dire’: “Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta perché sei ritenuta. Secondo me dai cento volte di più e se arrivi nel nostro mondo, lo sappiamo, le mandi tutte a casa“. La conduttrice ha sorriso e poi si è rivolta a Jonathan Kashanian “artefice” del video insieme a Siffredi: “Quando Rocco mi ha mandato il video, gli ho detto grazie e lui mi fa: “Quando si fa?” e io: “Non so quando andrà in onda” e lui: “No, quando si fa il provino di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Chiusura con il botto a "Detto Fatto". Gli animi sono quelli tipici di chi sta per andare in vacanza, così ci si concede il lusso anche di scavallare e fare battute un po' più pruriginose. Jonathan Ka ...

IL VIDEOMESSAGGIO HOT DI ROCCO SIFFREDI A BIANCA GUACCERO

