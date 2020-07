“Qualcosa non torna” Oscar Branzani e Eleonora Rocchini: i dubbi dei fan agitano i social (Di domenica 5 luglio 2020) Una storia infinita quella tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Dopo fiumi di chiacchiere sembra infatti tornato il sereno nella coppia. O almeno così sembra dalla foto che circolano suoi social. A quanto si apprende infatti Oscar Branzani e Eleonora starebbero passando un periodo di relax insieme. L’ex coppia di uomini e donne non è nuova a tira e molla e i dubbi crescono. Fino a pochi giorni fa il ritorno di fiamma pareva cosa certa, poi alcune dichiarazioni dell’ex corteggiatrice toscana hanno posto più di un dubbio. “Non sono fidanzata e anche se lo fossi non lo direi”, ha risposto di recente via Instagram la Rocchini ai curiosi che volevano sapere qualche chicca in più della sua vita privata. Quindi? Con Oscar nessun riavvicinamento? Pare che le cose stiano in un altro modo; vale a dire che la toscana e il fascinoso napoletano ... Leggi su caffeinamagazine

