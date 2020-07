Phishing, mail truffa per rubare i dati sensibili degli utenti (Di domenica 5 luglio 2020) Allarme Phishing: negli ultimi tempi, sta circolando una mail che nasconde un pericoloso malware. Una campagna truffa per rubare i dati sensibili degli utenti che aprono la mail. L’Agenzia delle Entrate avvisa di fare molta attenzione ai messaggi che contengono come oggetto le parole “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA”. Ma perché proprio l’Agenzia delle Entrate è coinvolta in questa vicenda? In realtà, l’Ente non c’entra nulla con la campagna di Phishing. Infatti, i colpevoli sono alcuni truffatori che stanno utilizzando il nome dell’Agenzia per spingere gli utenti ad aprire la mail che contiene il virus. Le modalità delle campagne di Phishing Prima dell’Agenzia delle Entrate, anche l’INPS è stata vittima di un caso simile. E anche in quella situazione, venne utilizzato il nome di un Ente ... Leggi su quotidianpost

Agenzia_Entrate : Attenzione ai tentativi di #phishing! Non aprite le false #mail in circolazione che riportano il #logo di… - QuotidianPost : Phishing, mail truffa per rubare i dati sensibili degli utenti - infoitscienza : Fisco, Ag. Entrate: in circolazione false mail, tentativi phishing - hissingfire : jjajsjsjsjsjs anda un mail de phishing de 'netflix' RE convincente a mi me agarraba un poco mas dormida y le daba l… - sexypayno93 : @PARCOBlO @racoongk È come una cosa mensile, tipo un riepilogo mensile. Non cliccare i link che magari è qualche mail di phishing. -