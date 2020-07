Nuovi focolai di Covid tra macelli e salumifici: 68 positivi nel mantovano (Di domenica 5 luglio 2020) Alcuni focolai di Covid si sono manifestati negli ultimi giorni in un’area del mantovano. L’ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana e così al momento sono cinque le attività produttive in cui si è sviluppato il contagio (considerando anche una nella vicina Dosolo), tra macelli e salumifici, che contano un totale di 68 dipendenti positivi.L’ultima segnalazione dell’Ats Valpadana arriva dal salumificio Fratelli Montagnini di Viadana, dove ieri le squadre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono intervenute per sottoporre a tampone 26 dipendenti, dopo che uno di loro era stato ricoverato in ospedale con febbre alta. L’esito dello screening ha consentito di scoprire 5 positivi, tra cui 3 dipendenti di una cooperativa che lavorano nel salumificio.L’Ats ha predisposto ieri la chiusura del macello e ... Leggi su huffingtonpost

