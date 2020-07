Non fidarti di Nessuno, trama e trailer del film in onda il 6 luglio su La5 (Di domenica 5 luglio 2020) Non fidarti di Nessuno (2016), il film in onda lunedì 6 luglio alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Lunedì 6 luglio 2020 su Canale 5, andrà in onda un film thriller “Non fidarti di Nessuno“. Si tratta di un film canadese diretto da Curtis Crawford, con Nicole De Boer e Scott Gibson nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film (Corrupt – Trust No One in inglese), è uscito nei cinema canadesi nel 2016, e poi è stato distribuito da Daro film Distribution ai canali televisivi del mondo. Ecco un promo:  Non fidarti di Nessuno, la trama Il film racconta la storia di Kate MacIntyre, un pubblico ministero che ha deciso di lasciare il suo lavoro dopo il suo ultimo caso abbastanza impegnativo. L’imputato infatti si è suicidato a causa di una ... Leggi su dituttounpop

