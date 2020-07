Napoli-Roma 2-1, Fonseca: “Non abbiamo vinto ma ho fiducia” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Penso che abbiamo fatto una buona partita. Dopo le ultime due sconfitte, oggi abbiamo fatto alcune cose bene, ci sono fattori positive. Non abbiamo vinto, ma sono più fiducioso adesso rispetto alla partita con l’Udinese. Il cambio di proprietà? Non mi piacciono gli alibi, nelle ultime partite non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io devo essere il primo a mantenere gli equilibri, dobbiamo lavorare”. Queste le parole del tecnico della Roma Paulo Fonseca dopo la sconfitta contro il Napoli nella trentesima giornata di Serie A. Sul modulo e la scelta della difesa a tre invece: “Non dimentichiamoci che abbiamo giocato solo due giorni fa, la mia intenzione è di non cambiare troppo dopo questa partita – ha proseguito l’allenatore giallorosso a Sky Sport – abbiamo sempre lavorato su questo sistema, oggi era una buona partita ... Leggi su sportface

