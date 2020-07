Morto Mauro Mellini, fu tra i fondatori del Partito Radicale (Di domenica 5 luglio 2020) Si è spento a 93 anni Mauro Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale, che è stato anche deputato in quattro legislature Poco dopo la mezzanotte, all’ospedale Gemelli di Roma, si è spento Mauro Mellini all’età di 93 anni. Ad annunciare la sua morte è stato il figlio con un post su Facebook. L’uomo è … L'articolo Morto Mauro Mellini, fu tra i fondatori del Partito Radicale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : Morto Mauro #Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale - simonavitelli60 : RT @angela_roveda: Morto l’avvocato Mauro Mellini: il radicale che denunciò il “partito dei magistrati” - uolller : RT @angela_roveda: Morto l’avvocato Mauro Mellini: il radicale che denunciò il “partito dei magistrati” - agilex2 : RT @angela_roveda: Morto l’avvocato Mauro Mellini: il radicale che denunciò il “partito dei magistrati” - talombra : E' morto Mauro Mellini. Abbiamo perso un grande, un gigante. -

Politica in lutto: è morto a 93 anni Mauro Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale Radicale, è morto Mauro Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale Lutto nel mondo della politica. E' morto ...