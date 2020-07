Maiorca Crime: Il fan numero uno su Rai 2 – trama, cast, finale (Di domenica 5 luglio 2020) Rai 2 propone oggi il quarto episodio della serie Maiorca Crime che ha per titolo Il fan numero uno. L’appuntamento per l’alta definizione è al numero 502. Ricordiamo che la serie, il cui titolo originale è The Mallorca Files, è stata realizzata per la BBC One. E si compone complessivamente di 21 episodi. L’ideazione e la sceneggiatura sono di Dan Sefton. Maiorca Crime – protagonisti, regia, dove è girato La regia del quarto episodio è di Rachael New che è stato anche uno degli sceneggiatori dell’episodio insieme a Dan Sefton. Protagonisti di tutta la serie sono due poliziotti Miranda Blake e Max Winter interpretati rispettivamente da Elen Rhys e Julian Looman. Sono stati inviati nell’isola di Maiorca per cercare di contrastare i crimini commessi dalla comunità locale contro gli ospiti ... Leggi su maridacaterini

La serie è di genere poliziesco ed è ambientata nell'isola di Maiorca, appartenente all'arcipelago spagnolo delle Baleari. La regia è di Gordon Anderson. La sceneggiatura è stata scritta da Alex McBri

