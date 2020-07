Lo sfogo di Georgia Luzi: “Quando un collega mi lanciò una sedia” (Di domenica 5 luglio 2020) Georgia Luzi affida al suo profilo Instagram il raconto di un episodio lavoratico di violenza. E il suo riferimento a chi ora, versa lacrime di coccodrillo, ha fatto pensare molti follower a Pierluigi Diaco, che ha confessato tra le lacrime che i suoi eccessi verbai erano richieste di aiuto, di chi svolge con passione il proprio mestiere. Io e te, le lacrime di Pierluigi Diaco con Flavio Insinna: ‘Chiedevo aiuto’ “C’è chi sceglie il silenzio. E chi decide di esporsi. E ad entrambi va il mio rispetto.” View this post on Instagram C’è chi sceglie il silenzio. E chi decide di esporsi. E ad entrambi va il mio rispetto. Nella mia vita lavorativa ci sono stati periodi in cui ho accettato e subìto parole (e non solo) che forse avrei dovuto combattere ancor più energicamente di quanto abbia ... Leggi su tvzap.kataweb

