Jorginho Juventus: interviene Lampard, il tecnico non ha dubbi (Di domenica 5 luglio 2020) Jorginho Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Jorginho per rinforzare la mediana. Il centrocampista dei Blues è un pupillo di Sarri, con quest’ultimo che non ha mai nascosto il suo gradimento per l’ex Napoli. Dall’Inghilterra arrivano notizie poco rassicuranti: stavolta a prendere la parola è Frank Lampard, che si esprime sul futuro del calciatore. Jorginho Juve: Lampard scaccia le voci Al termine del match contro il Watford il tecnico del Chelsea ha voluto rispedire al mittente le voci di mercato: “Sono contento della prestazione, d’ora in avanti ci sarà pressione. Jorginho? Fa ancora parte del nostro progetto”. Leggi anche: Mercato Juventus, dall’Olanda: possibile un colpo dopo De Ligt Queste le dichiarazioni dell’allenatore del club londinese, che allontana qualsiasi ipotesi di una partenza del ... Leggi su juvedipendenza

