Horizon Zero Dawn, la versione PC messa a confronto con PlayStation 4 Pro (Di domenica 5 luglio 2020) Pochi giorni fa, Sony e Guerrilla Games hanno annunciato che Horizon: Zero Dawn arriverà su PC il prossimo 7 agosto. Insieme all'annuncio, il team di sviluppo ha pubblicato anche un trailer nuovo di zecca, dedicato appunto alla versione PC.L'utente di Youtube Cycul ne ha approfittato per confrontare il video in questione con la versione PS4 Pro di Horizon, cercando di scoprire e analizzarne le potenziali differenze grafiche.Come potete vedere voi stessi, a grandi linee, il gioco è quasi identico su entrambe le piattaforme. La versione PC di Horizon potrà contare su innumerevoli feature extra, come il framerate sbloccato, il supporto ai monitor ultrawide, risoluzione 4K, strumenti di benchmark e uno slider per il campo visivo. Inoltre, avremo a disposizione riflessi migliori e fogliame dinamico.Leggi altro... Leggi su eurogamer

