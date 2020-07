Gianluca Grignani non svela l'amore segreto. Chi è la donna misteriosa? (Di domenica 5 luglio 2020) “Nemmeno sotto tortura dirò il suo nome...”, spunta una donna misteriosa per Gianluca Grignani. Adesso per Gianluca Grignani arriva un altro successo musicale: il terzo di questo 2020. Dopo “Tu che ne sai di me” (uscita il 1° gennaio) e “Dimmi cos'hai”, Grignani sforna un brano che rimanda ad un grande successo del passato. Infatti, “Non dirò il tuo nome” è dedicato alla stessa donna misteriosa de “La mia storia tra le dita” (un brano che ha fatto sognare tutti negli anni Novanta). “Mi definisco un Nerd dell'acustica”, dice Grignani. Che torna a pensare a quella donna del passato. “Il suo nome non lo dirò mai. Nemmeno sotto tortura”, racconta a Il Tempo. “L'ho contattata. Ha una famiglia e sa bene che questo brano è ... Leggi su iltempo

tempoweb : Gianluca Grignani non svela l'amore segreto. Chi è la donna misteriosa? #gianlucagrignani #nondiroiltuonome… - Timoujine13 : Gianluca grignani - il oui fragile - - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Gianluca Grignani - Le mie parole -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Inconsapevole2 : Ho scoperto la canzone Non Dirò Il Tuo Nome di Gianluca Grignani grazie a Shazam. - radiofmfaleria : GIANLUCA GRIGNANI - LADY MIAMI -